Giuffrida agente di Hysaj e Di Lorenzo ha parlato del futuro dei suoi assistiti. L’agente ha analizzato anche il momento di crisi del Napoli

L’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e Hysaj, Mario Giuffredi è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del calcio Napoli. L’agente di Di Lorenzo ha parlato dei suoi assistiti e della crisi dei partenopei

“Di Lorenzo ha dimostrato di essere all’altezza della situazione, Giovanni è fortissimo, sta facendo valere tutto il suo valore e le qualità. Ad Anfield Road ha mostrato che può ambire anche a grandi Top club, a qualcosa in più.

Gioca in più ruoli? Questo non mi piace, la situazione non mi lascia contento. C’è confusione tattica. Le conclusioni tiratele voi”.

L’agente di Di Lorenzo poi aggiunge: “Ci vuole buon senso in questo momento della stagione al Napoli, rischia di restare fuori dalle coppe europee.

La stagione può essere veramente una catastrofe per come si è messa. In questo momento bisognerebbe fare unione di intenti e chiudere questa vicenda, compattarsi, nel migliore dei modi.

Multe a Hysaj e Rui? Parliamoci chiaro, i giocatori erano consapevoli delle possibili multe. Hysaj per me deve andare via dal Napoli, perché, ripeto, c’è grande confusione tattica“.