Adeyemi-Napoli, giorno decisivo: il tedesco deve sciogliere i dubbi

L’esterno del Borussia Dortmund deve dare una risposta definitiva agli azzurri. Manna pronto a partire in caso di apertura.

Il Napoli attende oggi la decisione finale di Karim Adeyemi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’esterno del Borussia Dortmund, che aveva già rifiutato il trasferimento a gennaio, è tornato nel mirino azzurro dopo la frenata per Garnacho del Manchester United.

Il direttore sportivo Giovanni Manna resta in attesa: l’accordo con il club tedesco (tra i 45 e i 50 milioni) non sarebbe un problema, ma è necessario il via libera del calciatore che sta riflettendo sulla proposta.

“Deve invertire una tendenza che fino a qualche settimana fa sembrava irreversibile: nessuno stravolgimento a gennaio e sogno Premier in estate”, scrive il quotidiano. Il ds azzurro è pronto a partire per la Germania, ma solo in caso di apertura concreta da parte del classe 2000.