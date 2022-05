Adam Hlozek, chi è l’attaccante che piace al Napoli ed a Sarri

Adam Hlozek è uno degli astri nascenti del calcio europeo, accostato al Napoli. Il giocatore è finito nella lista degli attaccanti che sono in orbita azzurra. Hlozek è un classe 2002 nato a Ivančice in Repubblica Ceca il 25 luglio 2002, Hlozek nel 2018 entra nelle giovanili dello Sparta Praga. Nella stagione 2018/19 comincia con la formazione Under 19, segnando 8 gol in 11 partite e dimostrando di meritare già palcoscenici più importanti. L’esordio in prima squadra per il giocatore arriva nel 2018 a neppure 17 anni e riesce a segnare anche un gol nel 4-1 in coppa contro lo Slavoj Polna.

Nella prima stagione con lo Sparta Praga, Hlozek colleziona 23 presenze, condite da 4 gol e 3 assist. Il giocatore si mette in mostra anche con un gol a debutto in Europa con il Trabzonspor, così la Juventus di Sarri e poi la Lazio si interessano a lui.

Adam Hlozek: ruolo e caratteristiche dell’attaccante nel mirino del Napoli

Il nome completo del giocatore è Adam Hlozek è alto 188 centimetri e pesa 75 chilogrammi. A 19 anni è uno degli attaccanti che più si sono messi in mostra come giovani promesse, tanto che pure il Liverpool lo sta seguendo.

Il ruolo di Hlozek è quello di seconda punta, ama giocare dietro una prima punta ma può giocare anche come attaccante esterno. Il giocatore è ambidestro ed il suo marchio di fabbrica il tiro a giro. Hlozek ha un buon fisico, ma soprattutto ottime doti tecniche. Molto disponibile anche nei ripiegamenti difensivi, diventa una caratteristica molto importante per il calcio moderno ed è molto apprezzata dagli allenatori. In questa stagione l’attaccante dello Sparta Praga ha segno fino ad ora 11 gol con 15 assist in 44 presenze.

Hlozek è stato accostato al Napoli che è sempre a caccia di giovani talenti. Il costo del suo cartellino si aggira tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Giuntoli lo sta seguendo con interesse. Per il giocatore sembra arrivato il momento di spiccare il grande salto verso una big europea.