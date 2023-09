Zuliani: “Il Napoli merita 30 punti di penalizzazione. La plusvalenza di Osimhen e certi favori arbitrali…”

Il giornalista Claudio Zuliani, nel soffermarsi sul caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus, ha rivolto un duro attacco al Napoli.

Le controversie tra i tifosi riguardo alla penalizzazione della Juventus nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze sembrano non placarsi. Dopo il patteggiamento del club bianconero per la ‘famosa’ manovra stipendi, il noto giornalista di fede juventina Claudio Zuliani ha coinvolto anche il Napoli in una diretta sui social:

“Hanno dato 10 punti di penalizzazione alla Juventus per delle plusvalenze di giocatori veri che giocano, ma ne dovrebbero dare 30 al Napoli e saremmo a pari punti in classifica. Gli azzurri sono al primo posto in classifica grazie a dei gol di un giocatore che è frutto di una plusvalenza dove ci sono dei giocatori che non hanno mai svolto le visite mediche, la realtà del campionato è questa”.

Zuliani ha poi proseguito il suo attacco contro il Napoli, alimentando così le discussioni sui social:

“Se l’inchiesta che sta subendo la Juve fosse a parti invertite non so cosa avrebbero scritto, loro dicono che guarda caso siamo noi ma io posso tranquillamente fare il giochino con loro dicendogli che hanno vinto 3 scudetti di cui uno con la plusvalenza di Osimhen, uno con la monetina di Alemao e la Coppa Uefa ce l’hanno presa a noi con dei favori arbitrali, ogni volta che vincono c’è l’arbitro di mezzo”.