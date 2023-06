Zuliani: “Altro che Juventus, la vera plusvalenza fittizia è del Napoli” – VIDEO

Claudio Zuliani, critica l’accanimento mediatico contro la Juventus, e attacca il Napoli per il caso Osimhen

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Claudio Zuliani, giornalista e fervente tifoso della Juventus, ha sferrato un attacco contro quello che a suo avviso è un accanimento mediatico nei confronti della sua squadra del cuore. Zuliani ha pubblicato un video su YouTube, nel quale si è scagliato anche contro il Napoli, e in particolare contro il suo presidente, Aurelio De Laurentiis per il caso Osimhen.

Per mesi, Zuliani ha discusso della presunta ingiustizia nei confronti della Juventus nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze. A seguito della penalizzazione di dieci punti che ha escluso i bianconeri dalla prossima Champions League, Zuliani ha ribadito la sua posizione con forza.

“Quali prove ci vogliono per capire che siamo di fronte a un accanimento nei confronti di una squadra? La Juventus. Quali altre prove ci vogliono? La Procura di Lille? Che si dice abbia inviato le carte al procuratore Chinè?” ha dichiarato Zuliani nel video.

Zuliani ha sollevato dubbi sulla transazione del Napoli per Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano che ha segnato numerose reti nella sua prima stagione in Italia. Secondo Zuliani, la Procura di Lille ha condotto un’indagine sulla plusvalenza di Osimhen, e le sue conclusioni potrebbero essere rivelatrici.

“Perché la Procura di Lille ha fatto un’indagine sulla plusvalenza Osimhen, ha delle carte. Se non c’è accanimento nei confronti di una squadra, la Juventus, perché non esaminiamo le carte di Lille e apriamo un procedimento serio su quella che potrebbe essere l’unica plusvalenza fittizia di tutto questo circo?”

Zuliani ha poi puntato il dito sulla Serie A: “Il campionato falsato è il prossimo perché tutti i soldi che la Juve poteva incassare e non ha incassato sono frutto di quei 10 punti. Questo danno è enorme. Le cose vanno chiamate con il loro nome: campionato falsato e Juve destabilizzata. In questa situazione economica, come si fa a fare mercato? Sono stati falsati campionato e mercato, inutile girarci intorno”.

Le parole di Zuliani sono state accolte con un sorrisi non solo dai tifosi del Napoli, ma da tutti gli amanti del calcio che sui social continuano a chiedersi come mai in tutti gli scandali che hanno colpito la serie A, la Juventus ha sempre avuto un ruolo da protagonista. Quando i bianconeri vincevano tra le polemiche, il buon zuliani e i suoi amici amici Juventini tacciavano gli altri di non saper perdere o di essere piagnina, oggi invece fanno le vittime e lanciano accuse a destra e a manca.