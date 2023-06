Garcia, la profezia dello storico vice: “Vincerà la Champions a Napoli”

L’ex vice allenatore Frederic Bompard fa una profezia sorprendente: Rudi Garcia porterà il Napoli alla vittoria in Champions League.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La recente nomina di Rudi Garcia come successore di Spalletti alla guida del Napoli ha già innescato previsioni audaci. Frederic Bompard, storico vice allenatore di Garcia e attuale allenatore del Nimes, ha infatti fatto una profezia che ha destato curiosità: Garcia vincerà la Champions League con il Napoli.

Parlando con L’Equipe, Bompard ha espresso la sua fiducia in Garcia, dichiarando: “Rudi è uno dei migliori allenatori in Europa. Quando ho visto che Spalletti lasciava, ho subito pensato che il presidente del Napoli avrebbe preso lui. Gli è sempre piaciuto, era inevitabile. Rudi sogna di vincere la Champions League e lì credo che ci possa riuscire, per lui è arrivato il momento. Qualcosa mi dice che la vincerà con il Napoli“.

Ma non è solo la bravura professionale di Garcia a colpire Bompard, ma anche il suo rapporto con i giocatori e la sua abilità nella gestione della comunicazione. “La cura dei dettagli è la base di un grande allenatore. Nel suo rapporto con i giocatori è molto bravo. Ha un’intelligenza rapida e padroneggia la comunicazione perché la ama. Non si preoccupa mai per una conferenza stampa. Però dovrebbe sorridere di più, a volte.”

Infine, Bompard ha aggiunto un tocco di umorismo alla sua intervista, dicendo: “Avrebbe avuto successo ovunque: gli sarebbe piaciuto fare il giornalista e sarebbe stato un grande giornalista.”

Le parole dello storico vice di Garcia, hanno acceso le aspettative dei tifosi del Napoli per il futuro. I tifosi, senza dubbio, sperano che la profezia di Bompard si avveri. Solo il tempo dirà se Rudi Garcia sarà l’architetto di un’epoca d’oro per il Napoli.