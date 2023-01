Ziliani fa tremare la Juve: “Vicina alla radiazione. Lo dice il regolamento!”

La Juventus rischia la Serie B a scriverlo è Tuttosport, ma secondo Paolo Ziliani c’è anche la possibilità della radiazione.

Il giornalista richiama la prima pagina di Tuttosport in edicola oggi in cui viene scritto: “Vogliono mandare la Juve in Serie B”. Poi commenta: “Ebbene caro Tuttosport non è esatto. Magari c’è davvero chi vorrebbe mandare la Juventus in serie B; ma il problema è che i giganteschi e sterminati illeciti commessi la portano, regolamenti alla mano, molto vicina alla radiazione. In B sarebbe vacanza pagata. Troppa grazia“.

La Juventus in questo momento sta trattando il problema della cosiddetta manovra stipendi. È proprio questo passaggio che rischia di portare altri punti di penalizzazione alla squadra bianconera. La chat di Chiellini con i compagni e le deposizioni dei giocatori, tra cui Dybala, rischiano veramente di far scattare un’altra pesantissima penalizzazione per la squadra bianconera. Attualmente la Juve è stata penalizzata di 15 punti per il caso plusvalenze, ma c’è ancora molto altro da discutere.