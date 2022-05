Morabito: “Zielinski va al Bayern Monaco. Koulibaly può finire al PSG”

Piotr Zielinski al Bayern Monaco e Koulibaly al Paris Saint-Germain, Questo lo scenario di mercato raccontato da Vincenzo Morabito.

Vincenzo Morabito, intermediario internazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. L’agente nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, ha lanciato una bomba mercato.

“Luis Alberto? Con Maurizio Sarri ha avuto qualche difficoltà, rispetto a quanto aveva fatto vedere con Simone Inzaghi, che lo utilizzava in una situazione più idonea. Se andasse via, lo vedrei in Liga”.

“Io punterei subito su Piotr Zielinski, ma mi dicono che piaccia tanto in Germania, che lo abbiano già fatto con una tedesca. Con chi? Il Bayern Monaco. Il Napoli non ci punta più ed è giusto monetizzare. A me piace tantissimo, ma nel Napoli si sono succeduti tanti allenatori in poco tempo: tutti bravi, però ci sono stati davvero molti cambi ed il polacco ne ha risentito”.

Morabito ha poi aggiunto: “Stravedo per Spalletti, è un altro di quelli abituati alle battaglie: a Roma si è trovato a convivere con il caso Totti e all’Inter con il caso Icardi, non dimentichiamolo.

Mario Rui può andare alla Lazio? L’esperienza di Elseid Hysaj non è che sia stata così esaltante… Gli allenatori cercano spesso calciatori che conoscono già: ragionano in questi termini, ma i giocatori non sono macchine come la playstation e vivono di alti e bassi. L’età avanza e gli atleti non riescono ad esprimersi bene anche altrove. Oltre i trenta, i calciatori non fanno progetti paragonabili a quelli di calciatori più forti.

Kalidou Koulibaly può finire al Chelsea? Bisogna capire come si struttureranno i Blues. Kalidou ha una valutazione elevata e trovo difficile che possa partire se non scende il prezzo. Potrebbe andare, semmai, al PSG”.