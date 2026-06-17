Esame di Maturità in Campania: oltre 72.000 studenti pronti per la sfida finale.

Esame di Stato 2026: Gli Studenti Campani in Prima Fila

Napoli, 16 giugno 2026. Saranno 72.461 gli studenti campani a partecipare all’esame di Stato 2026, un appuntamento cruciale che rappresenta un importante passaggio verso l’università, il mondo del lavoro o nuove esperienze educative. A partire da giovedì 18 giugno, i ragazzi si siederanno di fronte al banco per affrontare la prima prova scritta di italiano, segnando l’inizio di una delle fasi più significative della loro vita.

I dati rilasciati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito mostrano un lieve calo nei numeri rispetto all’anno passato. Rispetto ai 75.654 candidati del 2025, quest’anno si registra una diminuzione del 4,2%, con oltre tremila studenti in meno, un trend che suscita interesse e riflessione su vari aspetti legati all’istruzione nella regione.

Distribuzione degli Studenti nelle Province Campane

Analizzando più nel dettaglio le province, le cifre sono le seguenti: 4.212 studenti della provincia di Avellino sosterranno l’esame, seguiti da 2.837 della provincia di Benevento, 11.657 dalla provincia di Caserta, 36.872 dalla provincia di Napoli e 16.883 dalla provincia di Salerno. In totale, in Campania sono state istituite 1.820 commissioni d’esame. Di questi 72.461 candidati, la maggior parte, pari a 71.168, sono studenti interni, mentre 1.293 sono esterni.

Un dato particolarmente rilevante riguarda il numero degli ammessi: il 97% degli studenti ha ricevuto l’autorizzazione a sostenere l’esame, evidenziando un’ottima preparazione generale. Solo il 3% non è stato ammesso, una percentuale che si mantiene piuttosto stabile rispetto agli anni passati, suggerendo un sistema educativo costante nella sua efficacia.

La maturità, oltre ad essere un passaggio formale, rappresenta un momento carico di emozioni e attese. I giovani campani si trovano a gestire una miscela di ansia e entusiasmo, scatenata dai ripassi dell’ultima ora e dalle nottate insonni trascorse sui libri. Ogni studente vive l’esperienza in modo unico, portando con sé paure, speranze e sogni di futuro.

Nel contesto attuale, è fondamentale porre attenzione non solo ai numeri, ma anche alle storie dietro a ciascun candidato. I giovani si preparano ad affrontare sfide significative, e l’esame di Stato non è solo un semplice test, ma un rito di passaggio verso una nuova dimensione della loro vita. Questo momento storico coincide con un periodo di grande cambiamento socioculturale, e la preparazione alla maturità riflette le aspirazioni e le difficoltà presenti nella società contemporanea.

In un contesto in cui il mercato del lavoro è in costante evoluzione, molti ragazzi si trovano a ponderare non solo il proseguimento degli studi, ma anche scelte legate all’ingresso nel mondo del lavoro. Dunque, la maturità diventa un punto di partenza per molteplici percorsi, dove l’istruzione tradizionale si intreccia con nuove possibilità sia professionali che formative.

Per i genitori e gli educatori, è cruciale sostenere i ragazzi in questo percorso, accompagnandoli nel processo decisionale che seguirà l’esame. Assicurarsi di fornire un ambiente positivo e incoraggiante può fare la differenza nei momenti di incertezza e stress. I giovani devono sentirsi supportati e comprese le loro emozioni, guidandoli verso una scelta consapevole per il futuro.

Statistiche a parte, l’importanza di questo esame va ben oltre il semplice punteggio finale. Si tratta di un’esperienza formativa che prepara i ragazzi non solo a sfide accademiche, ma anche a esperienze di vita. La maturità, quindi, è un’opportunità per dimostrare non solo quanto si è appreso, ma anche quanto si è cresciuti come persone.

In attesa della prova, l’atmosfera è carica di aspettative e tensione, ma anche di speranza e determinazione. Gli studenti sono pronti ad affrontare questa sfida con il meglio delle loro capacità, consapevoli che il futuro si costruisce passo dopo passo.

Per informazioni ufficiali e aggiornamenti, visitare il sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

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