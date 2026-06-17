17 Giugno 2026

Allerta meteo in Campania: temporali, fulmini e rischio grandine nelle prossime ore.

Anna Gaia Cavallo 17 Giugno 2026
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Allerta Meteo in Campania: Dettagli e Previsioni per il 16 Giugno 2026

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore Giallo. Questo avviso, valido dalle ore 13:00 alle 20:00 di oggi, martedì 16 giugno 2026, è stato emesso a seguito delle ultime valutazioni del Centro Funzionale riguardanti gli scenari meteorologici attuali e la loro evoluzione.

Zone Soggette a Maltempo

Le aree interessate dall’allerta meteo comprendono:

  • Zona 4: Alta Irpinia e Sannio
  • Zona 5: Tusciano e Alto Sele
  • Zona 7: Tanagro

In queste zone si prevedono condizioni meteorologiche avverse, con possibilità di rovesci e temporali intensi a livello locale. L’intensità delle precipitazioni può variare, portando a fenomeni meteorologici caratterizzati da una certa incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Si segnala la possibilità di grandine, raffiche di vento e fulmini, che potrebbero causare danni a strutture e coperture esposte.

La comunicazione emessa dalla Protezione Civile mette in evidenza un rischio idrogeologico elevato, con eventi di impatto al suolo come possibili allagamenti, esondazioni e superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Si segnalano anche rischi legati al scorrimento delle acque nelle strade, innalzamento dei livelli idrometrici e caduta di massi e frane, specialmente nelle aree caratterizzate da suoli fragili.

La Sala Operativa Unificata (SORU) ha diramato l’informativa ai Comuni interessati, sottolineando l’urgenza di attuare misure preventive efficaci. Le autorità competenti sono invitate a implementare entrambe le misure strutturali e non strutturali necessarie per prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti, conformemente alle pianificazioni di Protezione Civile comunali.

Raccomandazioni per la Sicurezza

È fondamentale che le autorità locali verifichino la tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte a condizioni atmosferiche avverse. Durante periodi di maltempo, è opportuno monitorare costantemente la situazione e avvisare la popolazione riguardo a potenziali pericoli. Ecco alcune raccomandazioni:

  1. Monitoraggio e Comunicazione: Le autorità devono rimanere in contatto con le agenzie meteorologiche e trasmettere aggiornamenti tempestivi ai cittadini.

  2. Verifica delle Strutture: È importante controllare la stabilità di strutture pubbliche e private, inclusi ponti e edifici, per prevenire incidenti.

  3. Preparazione alla Mobilità: Suggerire ai cittadini di limitare i viaggi non essenziali durante l’allerta meteo e di prestare attenzione agli avvisi riguardo alla viabilità.

  4. Sicurezza Pubblica: Attivare protocolli di emergenza per garantire la sicurezza di tutti, specialmente nelle aree più vulnerabili.

In un contesto di cambiamenti climatici e di eventi meteorologici sempre più estremi, la preparazione e la consapevolezza della popolazione sono fondamentali per affrontare le sfide rappresentate dai fenomeni atmosferici.

La Protezione Civile è un punto di riferimento cruciale negl’eventi di emergenza, e la sua operatività dipende dalla sinergia tra istituzioni e cittadini. È essenziale che tutti collaborino per rispettare le direttive emanate, al fine di minimizzare i rischi e proteggere la comunità.

Per ulteriori informazioni, rimandiamo a fonti ufficiali della Protezione Civile e del Centro Funzionale. Queste piattaforme sono risorse preziose per aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche e indicazioni operative.

Si invita la popolazione a rimanere vigile e a seguire gli aggiornamenti futuri che verranno forniti riguardo all’evoluzione di questa situazione meteorologica. La protezione e la sicurezza della comunità è una responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini.

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