Morabito: “Il Napoli scarica Zielinski, sondaggio Bayern Monaco, Koulibaly tra Premier League e Ligue 1

Il calciomercato non è ancora ufficialmente cominciato, ma ci sono già tante trattative in corso. Il Napoli ad esempio ha chiuso quella per Kvaratkshelia, mentre oggi Mathias Olivera svolge le visite mediche a Roma, inoltre verrà riscattato anche Anguissa. “Il mercato inizia presto, ormai si aspetta la fine del campionato e già ci si inizia a muovere” dice l’agente Vincenzo Morabito che parla ai microfoni di Radio Marte. Con l’agente di parla anche del calciomercato in uscita del Napoli, con Zielinski che piace al Bayern Monoco.

Il giocatore al termine della sfida con lo Spezia ha fatto intendere di voler restare a Napoli, ma bisogna capire cosa vuole fare la società. Secondo Morabito c’è stato un “sondaggio del Bayern Monaco per Zielinski, un giocatore sul quale il Napoli non punta più“. Il centrocampista ha un contratto con il Napoli fino al 2024, con opzione di rinnovo per un altro anno, se davvero lo vogliono in Bundesliga dovranno pagarlo almeno 40 milioni di euro. Ma sul fronte cessioni si parla anche di Koulibaly, giocatore che “potrebbe andare al Chelsea, ha una quotazione di mercato molto alta, la vedo difficile che possa partire. E poi c’è la possibilità che vada al Psg“.

Morabito fa anche il punto su Luis Alberto, accostato al Napoli: “È un giocatore che con Sarri ha avuto difficoltà, perché rispetto ad Inzaghi ha giocato in una posizione che non predilige. Può restare alla Lazio, ma se dovesse andare via lo vedo più sul fronte spagnolo“. Poi aggiunge”: “Non è una coincidenza che il Napoli punti su giocatori forti fisicamente, si sta adeguando alle caratteristiche degli altri club. Oggi c’è un calcio che vuole strutture fisiche preparate“.