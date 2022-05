Zielinski si toglie dal mercato, ecco cosa ha detto dopo Spezia-Napoli

Piotr Zielinski parla al termine del match Spezia-Napoli, in cui ha segnato anche il gol del momentaneo 2-0. Il centrocampista polacco ai microfoni di Dazn ha detto: “Mi fa piacere per il gol e per la prestazione, mi fa piacere aver chiuso in questo modo. La mia prestazione? Nella prima parte di stagione ho fatto buone cose, mentre nel girone di ritorno non mi sono espresso come volevo“.

Zielinski con lo Spezia ha segnato il primo gol dell’anno 2022: “Sono dispiaciuto per come ho giocato la seconda parte di stagione, ma voglio rifarmi già nella prossima stagione“. Parole quelle di Zielinski che confermano la sua voglia di restare a Napoli, nonostante ci siano tante voci di mercato su di lui. Zielinski si vede ancora in maglia azzurra nella stagione 2022/23 e dice: “Quest’anno abbiamo raccolto meno di quello che potevamo, ma purtroppo è andata così, lo avrebbero meritato i nostri fantastici tifosi. Scontri in Spezia-Napoli? Ci dispiace per questo che è accaduto, ma fortunatamente è rientrato tutto“.