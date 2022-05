Scontri Spezia-Napoli: “Tifosi napoletani hanno dato fastidio, i bianconeri distruggono i pulmini”

Gli scontri in Spezia-Napoli vengono ricostruiti anche da Dazn: “I tifosi azzurri hanno dato fastidio ai passanti, poi c’è stato un assalto ai pulmini“. Secondo quanto fatto sapere dalla bordocampista di Dazn sarebbe questa una delle motivazioni che ha innescato i tafferugli durante la sfida del Picco a La Spezia. La partita è stata sospesa per dieci minuti. L’assalto ai pullman dei tifosi del Napoli è stato registrato anche da Canale 8 e da altre fonti.

Ma a quanto pare ad innescare la reazione dei tifosi del Napoli ci sono stati anche i cori: “Vesuvio lavali col fuoco”, come testimoniato da alcuni video finiti in rete. Sul terreno di gioco è successo di tutto, con lancio di oggetti, fumogeni ed invasioni di campo da parte di entrambe le tifoserie. La cronaca di Dazn sugli scontri di Spezia-Napoli è stata molto criticata dai tifosi che sui social hanno protestato: “Non fanno vedere le immagini, non inquadrano quello che fanno i tifosi dello Spezia“, c’è chi invece ha scritto: “Pensano solo a parlare male dei napoletani non gli interessa niente altro“. Altri hanno scritto: “In pratica durante gli scontri veniva messo in evidenza solo la presunta invasione dei tifosi del Napoli“. Una protesta molto vasta da parte dei supporters azzurri che stavano guardando la partita davanti alla tv. Sul terreno di gioco sono intervenute anche le forze dell’ordine.