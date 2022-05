Napoli, Olivera a Villa Stuart per le visite mediche: Le prime foto

Olivera a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli. L’esterno ex Getafe firmerà con il club di De Laurentiis.

Mathias Olivera è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche. L’esterno è il secondo acquisto del Napoli per la stagione 2022-2023.

L’agente è partito da Madrid accompagnato dal suo agente Boselli – lo stesso che nel 2007 aveva portato Gargano a Napoli. Dopo le visite mediche partirà alla volta di Napoli. Nel capoluogo campano arriva in prestito con obbligo di riscatto. Un trasferimento bloccato già a gennaio da De Laurentiis dopo Khvicha Kvaratskhelia.

Secondo quanto riporta Sky sport 24: “L’esterno sinistro uruguaiano classe 1997 è arrivato in mattina a Roma per sostenere le visite mediche di rito con la società azzurra: terminati i test medici a Villa Stuart, Olivera firmerà il suo contratto con il Napoli. Un nuovo importante rinforzo dunque per la squadra allenata da Luciano Spalletti, che aveva proprio il ruolo di terzino sinistro come priorità da rinforzare sul mercato. Mathias Olivera lascia il Getafe e si trasferisce al Napoli in prestito con obbligo di riscatto per una cifra superiore ai 15 milioni di euro bonus compresi, qualcosa in più rispetto a quanto inizialmente pattuito lo scorso gennaio tra i due club”.

I NUMERI DI OLIVERA

Classe 1997, Mathias Olivera ha collezionato con la maglia del Getafe 32 presenze – tutte da titolare – nell’ultima Liga, impreziosite da 1 gol e tre assist. Prestazioni di livello e qualità che hanno attirato le attenzioni di diversi club, tra questi proprio il Napoli che è riuscito a strappare il calciatore alla concorrenza bloccandolo di fatto già nel corso del mercato invernale. Dallo scorso gennaio Mathias Olivera è nel giro della nazionale uruguaiana: per lui tre presenze nelle gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali.