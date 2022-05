Pedullà: “Contatto Sarri-Mertens, il belga fa una richiesta specifica al Napoli”

Dries Mertens e Maurizio Sarri hanno un rapporto speciale e la scadenza di contratto del belga con il Napoli, alimenta voci di mercato. La visita di Aurelio De Laurentiis a casa Mertens non ha risolto il problema. Inoltre le recenti dichiarazioni del presidente del Napoli su Mertens, non hanno di certo rasserenato gli animi. Si parla anche di un possibile addio. Il giocatore vorrebbe restare in azzurro, ma deve trovare l’accordo economico con il club. Accordo che sembra impossibile per Ospina, altro giocatore richiesto espressamente da Spalletti e De Laurentiis, ma che sembra prossimo a vestire la maglia del Real Madrid.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà c’è già stato un contatto tra Mertens e Sarri: “I due hanno un rapporto Speciale, anche perché proprio grazie al tecnico toscano, il belga si è trasformato in un grande attaccante centrale, lasciando il suo ruolo di esterno. La Lazio può essere interessata, ma sa che in questi giorni la priorità dell’attaccante belga è quella di rinnovare il contratto“. Il problema sul rinnovo del contratto di Mertens con il Napoli sta nella parte economica. Secondo Pedullà, il giocatore è pronto a fare un sacrificio scendendo al di sotto dei 4,5 milioni di euro che guadagna attualmente, ma vorrebbe fermarsi ad una decurtazione dell’ingaggio del 50%, senza scendere al di sotto di questa cifra. Le ultime notizie sul rinnovo di Mertens, invece fanno sapere di un’offerta economica da parte del Napoli di De Laurentiis che spinge al massimo ad 1,5 milioni di euro.