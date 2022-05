CORSPORT – Addio ad Ospina: Spezia-Napoli ultima partita, utopia rinnovo. Il Real Madrid fiuta l’affare

Il Real Madrid è pronto piazzare il colpo David Ospina, assicurandosi un portiere di grande esperienza e tecnica, che dovrà sostituire Courtois in alcune partite o in caso di infortunio. Secondo quanto fa sapere Corriere dello Sport, Napoli-Spezia sarà l’ultima partita per Ospina, che non scenderà in campo nemmeno da titolare dato che Spalletti farà giocare Meret, come annunciato in conferenza stampa. Il tecnico vuole dare spazio a chi ha giocato di meno, ci sarà anche la passerella d’onore per Ghoulam che indosserà la fascia di capitano, ma la presenza di Meret dal primo minuto può essere anche un segnale.

Rinnovo Ospina bloccato: c’è il Real Madrid

“Spezia-Napoli, epilogo del campionato e della stagione tinta d’azzurro, dovrebbe rappresentare anche la partita di commiato di David Ospina, portiere e leader indicato da Spalletti tra gli uomini da confermare ma anche giocatore in scadenza il 30 giugno che alla luce dell’incontro tra il club e i suoi manager, sfilati in città proprio in questa settimana, non dovrebbe rinnovare” scrive Corriere dello Sport. Nei giorni scorsi c’è stato un confronto tra la società di De Laurentiis ed i manager di Ospina, ma “è servita più che altro a confermare che le rispettive posizioni sono decisamente distanti. In un solo concetto: l’accordo per rinnovare non è stato raggiunto né sull’ingaggio né sulla durata” scrive Corriere dello Sport.

Insomma arrivano segnali estremamente negativi per il rinnovo di Ospina al Napoli con il Real Madrid pronto a piazzare il colpo a parametro zero. Eppure Spalletti a De Laurentiis ha chiesto espressamente di tenere Ospina, così come ha dato indicazioni su altri calciatori da tenere o acquistare. Quindi l’addio di Ospina al Napoli dopo la sfida con lo Spezia, può essere la prima delusione sul mercato per l’allenatore toscano. Con Ospina in Spagna, si spalancherebbero le porte del rinnovo di Alex Meret.