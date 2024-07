Zanoli-Genoa, è quasi fatta! Visite mediche in corso: ecco i dettagli dell’affare con il Napoli

L’esterno Alessandro Zanoli sta svolgendo le visite mediche di rito per poi accasarsi al suo nuovo club, il Genoa.

Alessandro Zanoli è pronto a diventare un nuovo giocatore del Genoa. Oggi, l’atteso esterno destro ha completato con successo i test fisici presso il club ligure, avvicinandosi così alla firma del suo contratto. L’operazione, proveniente dal Napoli, si concretizza con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro. Tuttavia, tale riscatto potrebbe trasformarsi in obbligo, condizionato da specifiche prestazioni e presenze che il giocatore dovrà raggiungere sotto la guida di mister Alberto Gilardino.

Nel frattempo, Leonardo Spinazzola si è sottoposto alle visite mediche per conto della SSC Napoli presso Villa Stuart, a Roma. Il calciatore folignate, recentemente svincolatosi dall’AS Roma il 30 giugno 2024, sarà ufficializzato a parametro zero dalla squadra di Aurelio De Laurentiis entro la giornata odierna. Con un contratto che lo vedrà guadagnare circa 1,8 milioni di euro netti a stagione, più bonus, per le prossime due stagioni agonistiche in Campania.