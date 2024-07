SSC Napoli e Coca Cola, la nuova partnership per la stagione 2024/25: ecco le nuove divise d’allenamento (VIDEO)

Coca-Cola, già Global Partner del Club dal 2022, assumerà ora il ruolo di Global Training Kit Partner e sarà presente sulle divise del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il legame tra SSC Napoli e Coca-Cola raggiunge nuove vette con l’annuncio della partnership per la stagione 2024/2025, che vede l’azienda globale diventare il Global Training Kit Partner del club. A partire dalla prossima stagione, il logo iconico di Coca-Cola sarà protagonista sul kit d’allenamento della Prima Squadra e della Primavera, arricchendo la collezione con un tocco di stile distintivo.

Questa collaborazione segna un passo significativo nel rapporto tra i due marchi, consolidando il percorso iniziato nel 2022 quando Coca-Cola divenne Global Partner del club partenopeo. L’azienda è da lungo tempo un simbolo di connessione e di passione condivisa nello sport e nella cultura globale, valori che si riflettono ora nel tessuto del Napoli.

Innovazione e Stile: Le Nuove Divise d’Allenamento

Il nuovo kit d’allenamento, presentato in una variegata collezione che include t-shirt, smanicato, felpa training e giacca antivento, si distingue per una stampa digitale in versione camouflage e per l’inserimento del logo del club in 3D, lo stesso utilizzato sulla maglia ufficiale. Questo design non solo celebra l’unione tra moda e sport, ma rappresenta anche un’opportunità per i tifosi di indossare l’essenza del Napoli.

La partnership non si limita al campo dello stadio Diego Armando Maradona, ma si estende anche alla città di Napoli, con una serie di iniziative e attività che includono show pre-match e performance di dj rinomati per creare un’atmosfera coinvolgente prima di ogni partita. Questo legame con la comunità e con la storia locale rende la partnership ancora più significativa.

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, ha dichiarato: “Questa partnership certifica il valore globale del nostro brand ed unisce moda ed intrattenimento attraverso la passione per il calcio. Oggi nasce un caso unico di contaminazione fra il love Brand per eccellenza ed il Club azzurro che vuole affermare un nuovo concetto di fashion sportivo e di intrattenimento per la nostra Fan Base.”

Phillipine Mtikitiki, Vice Presidente e Direttore Generale The Coca-Cola Company per Italia e Albania, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di vivere questo nuovo capitolo della nostra collaborazione con SSC Napoli e come Coca-Cola condividiamo con i tifosi la magia del calcio offrendo esperienze uniche allo stadio e accompagnandoli quando seguono le partite da casa con una pizza e una Coca-Cola.”

Il nuovo Training Kit sarà disponibile per l’acquisto online a partire dalle 19:26 di oggi, 8 Luglio, permettendo ai tifosi di essere tra i primi a indossare l’ultima moda sportiva del Napoli.

Per un primo sguardo esclusivo alle nuove divise d’allenamento del Napoli in collaborazione con Coca-Cola, guarda il video qui sotto:

A Real Magic Training Kit | 👋 #CocaCola (youtube.com)