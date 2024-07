E’ lo Spinazzola-Day: il giocatore a Villa Stuart, quanti tifosi azzurri ad accoglierlo (VIDEO)

Spinazzola è arrivato nella clinica di Villa Stuart per le visite mediche, accoglienza calorosa dai tifosi in cerca di selfie e autografi.

Oggi è il giorno di Leonardo Spinazzola, l’esterno mancino che ha fatto la sua comparsa a Villa Stuart per le tanto attese visite mediche con il Napoli. Questo trasferimento segna una nuova era per il giocatore, proveniente dalla Roma, e un’opportunità cruciale sotto la guida di un allenatore di fama internazionale.

Spinazzola è stato calorosamente accolto da diversi tifosi azzurri che si sono radunati per vedere da vicino il loro nuovo idolo. Nonostante le recenti sfide segnate da diversi infortuni, il giocatore sembra pronto a dimostrare il suo valore sul campo, supportato dalla fiducia del club e dall’entusiasmo dei suoi sostenitori.

Il giocatore non ha esitato a concedersi ai tifosi presenti, scattando selfie e firmando autografi, mostrando subito la sua disponibilità e gratitudine per il sostegno ricevuto.

Secondo fonti vicine alla trattativa, il Napoli vede in Spinazzola non solo un rinforzo tecnico, ma anche un elemento chiave per il futuro della squadra. Con un recupero fisico ottimale, il giocatore potrebbe rapidamente affermarsi come un pilastro difensivo e offensivo per gli azzurri.

Di seguito il video dell’arrivo di Spinazzola a Villa Stuart direttamente dal sito di Gianluca Di Marzio:

Napoli, Spinazzola è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche (youtube.com)