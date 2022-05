Video- Osimhen in discoteca a Milano, festeggia la vittoria del Napoli a Torino

Osimhen in discoteca a Milano, l’attaccante nigeriano, ha festeggiato la vittoria del Napoli contro il Torino.

Victor Osimhen, ha festeggiato la vittoria del suo Napoli, contro il Torino in una nota discoteca milanese. L’attaccante del Napoli, ha approfittato dei due giorni di riposo concessi da Spalletti.

Victor Osimhen è una delle possibili cessioni del Napoli: costa 110 milioni di euro e piace al Manchester United. Ma attenti all’Arsenal e soprattutto al Newcastle che ha un appeal inferiore, ma che non giocherà la Champions League, esattamente come la squadra di Cristiano Ronaldo che deve accontentarsi dell’Europa League. Il calciomercato del Napoli è molto vivace e le trattative non devono ancora cominciare. Ma la società di Aurelio De Laurentiis si è mossa per tempo ed ha già piazzato due colpi: Kvaratskhelia è ufficializzato, per Mathias Olivera si è espresso anche il presidente del Getafe. Insomma più di qualcosa si muove in casa Napoli.