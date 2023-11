VIDEO Esposito svela: “Ho contribuito al trasferimento di Kvaratskhelia al Napoli”

L’attore Salvatore Esposito ha raccontato un curioso retroscena di mercato su Kvaratskhelia al Napoli: un suo intervento distensivo durante una trattativa accesa.

Notizie calcio Napoli – Salvatore Esposito, noto attore della serie TV Gomorra, ha raccontato tramite un video sui social un particolare retroscena sul trasferimento al Napoli di Khvicha Kvaratskhelia nell’estate del 2022.

Esposito ha rivelato di essersi trovato per caso ad un incontro tra l’agente del georgiano, Maurizio Micheli e Christian Zaccardo, in cui si stava animatamente discutendo della trattativa. Il suo intervento distensivo ebbe effetto positivo.

” Ero a Roma per fare un servizio fotografico è il caso vuole che ci fossero Maurizio, Zaccardo e il procuratore di Kvara che stavano discutendo anche animatamente sul da farsi. Mi sono avvicinato per Salutare Maurizio Micheli che conosco da tempo, quando il procuratore di Kvara appena mi ha visto è sbiancato. Ha voluto fare delle foto da mandare ai suoi amici in Georgia“.

“Micheli mi ha poi rivelato che quando me ne sono andato, l’incontro è proseguito in maniera più serena, avevo stemperato il clima e sono riusciti a trovare una soluzione pacifica“.

“Avevo stemperato il clima e sono riusciti a trovare una soluzione pacifica – ha dichiarato Esposito – Posso dire di aver avuto una piccola parte nell’operazione che ha portato Kvara al Napoli“.