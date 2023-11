Il Mattino: De Laurentiis ha in mano il nuovo tecnico

Aurelio De Laurentiis sta già pensando al futuro del Napoli. Il presidente azzurro avrebbe già scelto l’allenatore che guiderà la squadra nel prossimo ciclo.

Notizie calcio Napoli – In casa Napoli tiene banco il tema panchina per il futuro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe già in pugno il nome dell’allenatore designate a raccogliere il testimone da Walter Mazzarri, il cui contratto scade a fine stagione.

Niente casting infinito come la scorsa estate dopo l’addio di Spalletti, stavolta il presidente partenopeo sembra avere le idee piuttosto chiare. Il nome caldo è quello di Vincenzo Italiano, attualmente alla Fiorentina ma corteggiato dai top club italiani.

“La prossima si annuncia come un’estate assai tempestosa sul fronte delle panchine. I sette mesi di Mazzarri (al momento non estensibili) lasciano intendere che De Laurentiis farà un’altra rivoluzione tecnica. Attesa e annunciata. Si potrebbe realizzare un gran valzer in panchina, con Conte che guida la lista dei subentranti e Thiago Motta (Bologna) e Palladino (Monza) quelli degli enfant prodige pronti al grande salto”.

“Senza dimenticare il solito Vincenzo Italiano, che ha ancora un solo anno di contratto a Firenze e che potrebbe essere tentato dalla chiamata del Napoli. Vero, ora sembra non aver senso questo ronzio di voci, ma stavolta la strategia di De Laurentiis non prevede un casting senza fine come lo scorso giugno per il dopo-Spalletti..

“L’impressione è che tenga già in pugno l’allenatore del prossimo ciclo. Con Mazzarri che, in ogni caso, non è un semplice traghettatore: dovrebbe centrare tutti gli obiettivi, perché liberarsene così alla svelta, senza un’autentica riflessione?

De Laurentiis stima il tecnico classe ’77, protagonista di ottime annate alla guida di Spezia e Viola. Potrebbe essere lui la scelta per aprire un nuovo ciclo sulla panchina del Napoli a partire dalla prossima stagione. Un indizio importante in vista di un’estate che si preannuncia rovente sul fronte allenatori.