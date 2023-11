Atalanta-Napoli, Auriemma: “Non ricordate a Mazzarri i precedenti”

Raffaele Auriemma consiglia di non far notare a Mazzarri i precedenti positivi contro l’Atalanta, per scaramanzia.

Notizie calcio Napoli – In vista della delicata trasferta del Napoli di Walter Mazzarri sul campo dell’Atalanta, il giornalista Raffaele Auriemma ha dato un suggerimento scaramantico al tecnico toscano. Meglio non fargli notare come nei due precedenti all’Azzurri d’Italia, Mazzarri abbia sempre vinto.

“Nelle ultime due sfide ha ottenuto altrettanti successi sulla panchina di Cagliari e Torino” ha ricordato Auriemma. Che però mette in guardia: “Però è meglio non farglielo notare, altrimenti potrebbe trincerasi dietro lo scudo degli scongiuri“.

Insomma, per scaramanzia è preferibile sorvolare su questi dati, visto che Mazzarri è da sempre molto sensibile a questi aspetti. La speranza del tecnico è quella di allungare la striscia positiva, ma senza che nessuno glielo ricordi prima del match.

“Non c’è due senza tre” chiosa Auriemma. L’auspicio del Napoli e dei suoi tifosi è che l’adagio venga rispettato.