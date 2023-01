“Vesuvio lavali col fuoco” passa in sordina, ma immaginano cori razzisti del Napoli

I tifosi del Napoli sono stati accusati di razzismo contro Lukaku nella sfida con l’Inter, ma era un urlo di incitamento per Kim.

Paradossale quanto accaduto durante Inter-Napoli, un coro di incitamento per Kim è stato scambiato per un ululato razzista a Lukaku. I tifosi del Napoli hanno scandito “Kim, Kim, Kim” ed il giudice sportivo ha voluto indagare ulteriormente perché ha pensato che potesse essere un ululato razzista. Più che giusto che si indaghi con zelo per debellare una piaga come quella del razzismo, ma chissà perché quando c’è il Napoli di mezzo ci si mette sempre qualcosa in più.

Basti pensare che i cori contro i napoletani in quasi tutti gli stadi italiani. “Vesuvio lavali col fuoco” ma anche altri cori discriminatori. Quest’anno è già accaduto a Verona, per fare un esempio per tutti. Ma ce ne sono tanti altri. All’esterno del San Siro ci sono stati altri cori e scritti contro i napoletani, come vi abbiamo documentato con il nostro reportage.

Eppure spesso i cori discriminatori contro Napoli passano in sordina. Quasi sembrano diventati di uso comune e mai vengono elargite punizioni esemplari per cercare di mettere fine a questo tipo di discriminazione. Come spesso accade in Italia, due pesi e due misure.