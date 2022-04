LDT -VERGOGNATEVI, ANDATE A LAVORARE! avete visto cosa hanno fatto a Torino e Milano?

Alcuni tifosi del Napoli mettono in evidenza la reazione della piazza partenopea con quelle di Torino e Milano.

LDT- Lettere dai tifosi. Il Napoli ha demolito il Sassuolo al Maradona per 6-1 ma i tifosi partenopei non hanno risparmiato una dura contestazione verso squadra, allenatore e società. I tifosi azzurri non hanno perdonato alla squadra di non aver creduto allo scudetto. Alcuni tifosi del Napoli hanno scritto alla nostra redazione mettendo in evidenza le differenze tra la piazza azzurra e quelle di Tornino e Milano in merito alle sconfitte:

VERGOGNATEVI, ANDATE A LAVORARE

“Eg. Direttore, ci rivolgiamo a Lei perché siete uno fra i pochi, se non l’unico, siti napoletani che fate articoli, cronaca, inchieste e pubblicate le lettere dei tifosi che molto spesso dicono cose molto più intelligenti di tutto il mainstream partenopeo. Dopo la sconfitta di Empoli, da Napoli è partito l’attacco a Meret e alla squadra. Sono ancora freschi tutti gli epiteti che gli eroici cronisti nostrani (non facciamo nomi per evitarle difficoltà) hanno rigurgitato su Meret e i giocatori. Ricordiamo solo qualche titolo VERGOGNATEVI, ANDATE A LAVORARE, ecc… Al coro partenopeo si sono subito accodati i cronisti di mezza Penisola per rigurgitarci contro di tutto. Siamo ridotti a questo Direttore. Siamo una terra di conquista perché il Meridione ha i destabilizzatori inseriti nei punti strategici del proprio territorio. Aspettavamo che su quanto combinato da Radu e dall’Inter a Bologna si rivedessero le stesse pagine riservate a Meret e al Napoli. Non c’è stato nulla Direttore. Milano e Torino non sono colonie e quel vergognatevi e andate a lavorare non sono comparsi sui siti interisti e milanesi; i corifei dell’informazione nazionale che tanto si erano sprecati su Meret e il Napoli hanno osservato un turno di riposo. Nemmeno ci meravigliano i nostri gloriosi siti per il silenzio intorno alla papera di Radu. Ora è iniziato un nuovo attacco contro la squadra perché a loro dire avrebbe dovuto vincere lo scudetto. Dopo la sconfitta dell’Inter è partito un nuovo attacco alla squadra. Se non avesse perso con quella o con quello, il Napoli avrebbe vinto lo scudetto“.

CONSIGLI A DE LAURENTIIS

I tifosi aggiungono: “Non sappiamo Direttore se questi lo sono o lo fanno. Pensiamo che la seconda ipotesi sia molto più attendibile. Con il Napoli messo fuori causa da una decina di arbitraggi nel migliore momento della stagione era normale che l’Asse Milano – Torino si palleggiasse lo scudetto. Il perfetto arbitraggio di Doveri in Bologna – Inter conferma questa logica. Sarebbe stato lo stesso se il Napoli avesse vinto contro l’Empoli? Ora i professionisti dell’informazione nostrana, che hanno vinto e stravinto su tutti campi del mondo, stanno dando consigli a De Laurentis su cosa deve fare e non fare. Spiace che in questo contesto ci caschino i tifosi che attaccano la società. Ma questi veramente credono che avrebbero fatto vincere lo scudetto al Napoli? Evidentemente non hanno tratto nessun insegnamento da quanto accaduto nel 2017 – 2018. Noi consiglieremmo ai soloni della nostra informazione di recarsi a Torino o a Milano per prendere lezione di giornalismo per valorizzare, e non denigrare continuamente, un bene della propria città e del proprio territorio come fanno proprio a Torino e a Milano“. Disti saluti: Antonio P., Bernardo F., Gennaro L., Gaetano C., Nicola S.