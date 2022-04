Auriemma a De Laurentiis: “Mi permetto di spiegarti bene chi sono i tifosi del Napoli. Ti propongo un affare”.

Raffaele Auriemma, ha pubblicato un messaggio per Aurelio De Laurentiis presidente del calcio Napoli: “Mi permetto di proporti un affare”.

Poi ha aggiunto: “L’età anagrafica, la cultura e la lunga esperienza professionale nel mondo del calcio, mi permetterebbero di spiegarti bene cos’è il tifoso del Napoli. Un innamorato folle che segue le partite della sua squadra non certamente perché ha bisogno di liberarsi dalle frustrazioni della vita professionale e familiare. Questo che hai è un concetto sbagliatissimo, frutto di una conoscenza mai decollata sul mondo Napoli che per te, probabilmente è solo il ragù che “pepeteia” o il pezzo di casatiello da addentare tra un’azione e l’altra degli azzurri. No, mio caro Aurelio, non hai capito che il tifo a Napoli è sfegatato. In una delle tante lezioni che potrei darti, ti farei conoscere un mio amico, gastroenterologo casertano che incassa molti più soldi dei tuoi cinepanettoni. Ebbene, il mio amico Rosario deve restare digiuno per tutta la giornata in cui è programmata la partita del Napoli. E non lo fa per scaramanzia, ma perché gli si chiude lo stomaco. Carissimo Aurelio fidati di me, il valore che il tifoso del Napoli dà alla sua maglia (rigorosamente azzurra) è direttamente proporzionale a quello che tu dai ai conti immacolati della Ssc Napoli. Con grande affetto, Raffaele”.