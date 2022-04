Napoli, Spalletti stilettata a De Laurentiis e e svela gli altarini

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è tornato sul ritiro annunciato dal Napoli e poi revocato da De Laurentiis con post sui social.

Il Napoli supera con un netto 6-1 il Sassuolo allo Stadio Maradona, gli azzurri ritrovano la vittoria e l’entusiasmo. Ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti, tecnico dei partenopei,non ha risparmiato una battuta pungente che coinvolge il presidente De Laurentiis: “Ritiro? Terzi in classifica, parlare di ritiro è una cosa assurda“. Dopo la sconfitta con l’Empoli il Napoli sottolineò che il ritiro era stato voluto da Spalletti, ma evidentemente non è andata così. E lo stesso De Laurentiis ha ammesso che è stato lui a ordinarlo perché arrabbiato per la sconfitta. Oggi l’ennesima conferma. Poi il ritiro è stato annullato e sostituito da cene e confronti.

Il tecnico dei partenopei ha fatto poi il punto della situazione. “Sono stato io a parlare di scudetto per tentare di alzare il livello di determinazione per andare poi oltre l’ostacolo. Giocare una partita importante come oggi in un clima di contestazione mi dispiace per i calciatori, per quello che hanno fatto vedere durante l’anno”.

Spalletti ha poi aggiunto: “Questa stagione ha determinato conoscenze, approfondito cose che la società già sapeva ma ora abbiamo più materiale a disposizione per il prossimo anno. Soprattutto abbiamo creato una vetrina per tanti calciatori. Ad inizio stagione il presidente parlava spesso di dover abbassare il monte ingaggi ed aspettavamo che qualcuno ci chiedesse giocatori ma non è successo, ora invece ci sono tanti calciatori che interessano sul mercato. Ne sono contento perché meritano delle vetrine, di essere nel mirino di altri club importanti tanto quanto il Napoli”.