Napoli-Sassuolo 6-1 goal e highlights -VIDEO

Il video dei gol e degli highlights di Napoli-Sassuolo, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022.

Il Napoli reagisce alla debacle di Empoli e travolge 6-1 il Sassuolo. Per gli azzurri, sempre più vicino alla qualificazione alla prossima Champions, a segno Koulibaly, Osimhen, Lozano, Mertens (doppietta) e Rrahmani, per gli ospiti in goal Maxime Lopez.

Tra gli azzurri si rivede Di Lorenzo a destra dopo lo stop per l’infortunio al ginocchio, tra i pali Ospina rileva Meret, Koulibaly rientra dalla squalifica. Mertens confermato sulla trequarti alle spalle di Osimhen. Negli emiliani Djuricic al posto dell’indisponibile Traore tra le linee con Berardi e Raspadori a sostegno di Scamacca, sulle corsie difensive Muldur e Rogerio, l’ex Chiriches al centro della retroguardia.