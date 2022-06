Veretout il nuovo agente lo spinge al Napoli

Jordan Veretout cerca una squadra ed è pronto a prendere in considerazione il Napoli. Il giocatore è intenzionato a lasciare Roma nonostante abbia un contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2024. Nelle ultime settimane le voci di mercato sono aumentate a dismisura, c’è chi ha detto che Veretout avesse preso già casa a Napoli. Il club azzurro sta valutando vari profili per il calciomercato ed a centrocampo ha bisogno di qualche acquisto. Anche perché Demme ha chiesto la cessione e c’è Fabian Ruiz in bilico. Inoltre il caso Anguissa continua a fare rumore e proprio la Roma di Mourinho sta facendo un pensiero al giocatore africano.

Veretout al Napoli è una possibilità da non escludere perché il nuovo agente del giocatore, Kevin Benhaim sta cercando una nuova sistemazione per il suo assistito e secondo Gazzetta il club azzurro è molto gradito. Il giocatore ad esempio scelse Napoli per la proposta di matrimonio alla sua compagna, il che fa capire quanto tiene in considerazione il capoluogo partenopeo. Spalletti ha già espresso parere positivo sul giocatore, ma secondo Gazzetta il Napoli continua a seguire anche altri tre profili per il centrocampo: Nandez, Tameze e Thorsby. Gli ultimi due sono quelli che più facilmente si inserirebbero nel modo di giocare di Spalletti.