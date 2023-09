Van Basten accusa: “Scudetto rubato al Milan nel 1990 con favori arbitrali scandalosi”

Le accuse di Marco Van Basten sul presunto Scudetto vinto dal Napoli e rubato al Milan nel 1990 e sugli scandali arbitrali.

L’ex campione del Milan, Marco Van Basten, in un’intervista con AS, ha sollevato gravi accuse riguardo allo Scudetto vinto dal Napoli nel 1990. Le sue dichiarazioni hanno scosso il mondo del calcio, sottolineando presunti favoritismi arbitrali a favore del Napoli e un presunto complotto per privare il Milan del titolo di campione.

Secondo l’ex stella del Milan, ci furono una serie di eventi controversi che portarono allo Scudetto dei partenopei.

Van Basten ha affermato che il Milan aveva vinto la Coppa dei Campioni quell’anno e, secondo le nuove regole, aveva il diritto di partecipare nuovamente alla competizione europea come campione in carica. Tuttavia, secondo lui, ci furono degli sforzi concertati per impedire al Milan di vincere il campionato e far sì che due squadre italiane partecipassero alla massima competizione europea.

Il punto centrale delle accuse di Van Basten riguardava gli arbitri. Ecco quanto dichiarato:

“Hanno fatto tutto il possibile per darlo al Napoli. Le nuove regole permettevano di partecipare alla Coppa dei Campioni sia ai vincitori dell’anno prima, sia ai vincitori del campionato. Noi avevamo vinto la Coppa dei Campioni e fecero di tutto per non farci vincere il campionato e mandare due squadre italiane nella massima competizione europea. Incredibili scandali arbitrali nei confronti di Milan, Inter e Verona mentre c’erano costanti favori per il Napoli. La partita che gli è stata regalata a Bergamo contro l’Atalanta per l’episodio di Alemao fu qualcosa di tremendo“.