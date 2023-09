Atmosfera tesa in casa Napoli, un cupo Osimhen arriva alla sede del ritiro – VIDEO

Il calciatore nigeriano Victor Osimhen è arrivato nella sede di ritiro del Napoli a Pozzuoli, senza salutare nemmeno i compagni.

La situazione che gira attorno a Victor Osimhen rimane incandescente. Il Napoli si trova ad affrontare una questione alquanto tesa con il suo attaccante, alimentata da alcuni video pubblicati su TikTok e rapidamente cancellati su richiesta dell’agente del giocatore, Roberto Calenda. Osimhen ha rimosso gran parte delle immagini che lo ritraevano con la maglia azzurra dai suoi account social, scatenando poi l’indignazione dei tifosi partenopei.

Il giocatore prenderà parte alla sfida di questa sera con l’Udinese, ma il tutto con uno spirito non proprio dei migliori. Un video che sta circolando sui social media mostra chiaramente il momento in cui il nigeriano arriva nella sede del ritiro del Napoli, in un prestigioso albergo a Pozzuoli, per rispondere alla convocazione di mister Garcia. Nel filmato, il volto di Osimhen appare molto teso e cupo: sembra inoltre che il giocatore abbia evitato di scambiare i saluti con alcuni dei suoi compagni di squadra, tra cui Demme e Zielinski.

Di seguito il video dell’arrivo di Osimhen: