Valore rose Serie A: sorpresa Napoli, è terzo. Cambio in vetta

Classifica del valore della rose di Serie A: il Napoli è terzo con 586 milioni, sorpresa in vetta con l’Inter di Conte al primo posto.

C’è un cambio in vetta nel valore della rose di Serie A con l’Inter che supera la Juventus, Napoli terzo. I dati vengono forniti da Libero che riprende le quotazioni fatte dal sito specializzato transfermarkt. Secondo questi dati la rosa che ha maggiore valore è quella dell’Inter di Conte, addirittura vale più della Juventus di Cristiano Ronaldo. Ai piedi del podio c’è la squadra allestita da Aurelio De Laurentiis che si piazza davanti al Milan. Insomma nonostante le difficoltà economiche dovute alla crisi economiche e sanitaria, il club azzurro resiste bene. Bisogna pensare che solo lo scorso anno la rosa della Juventus valeva 864 milioni di euro, mentre ora ne vale 683. Cresce l’Inter con 707 milioni di euro di valore complessivo.

Il Napoli è terzo nella classifica del valore delle rose di Serie A con 586 milioni complessivi. In generale potrebbe ancora cambiare qualcosa da questo punto di vista, dato che il calciomercato è ancora aperto. Ad esempio la cessione di Koulibaly potrebbe portare ad una decrescita del valore, così come quella di Milik. Il Napoli ha poi preso Osimhen, che ha fatto fare un bel balzo in avanti. Anche nelle altre società ci potrebbero essere dei cambiamenti, sia in positivo che in negativo. Juve e Inter sono impegnati in cessioni, anche importanti come quella di Nainggolan e Khedira ad esempio. In ogni caso sorprende la diminuzione del valore della Juventus che fa un balzo indietro del 21%, molto dipende anche da una rosa con età molto avanzata che fa decrescere il valore del cartellino del singolo calciatore.

