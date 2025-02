Un viaggio per oltre un milione di cuori al Maradona

NAPOLI – La quarta parete, al Maradona, non è mai esistita. Il pubblico azzurro è parte integrante dello spettacolo, il dodicesimo uomo in campo, e ora che la stagione entra nel vivo, il sostegno sarà ancora più forte. Delle ultime 15 partite di campionato, il Napoli ne giocherà 8 in casa, e i numeri parlano chiaro: sette sold out già registrati e la possibilità concreta di arrivare a otto su otto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, domani contro l’Udinese si toccheranno nuovamente i 51mila spettatori, con biglietti esauriti da giorni. Sarà il settimo pienone stagionale, dopo quelli contro Como, Lecce, Atalanta, Roma, Venezia e Juventus. E poi? Poi ci sarà Napoli-Inter, la sfida più attesa: la data non è ancora ufficiale, ma la caccia ai biglietti è già pronta a scattare.

Un finale da brividi

Dopo la sfida con l’Inter, il Maradona sarà teatro di altri due big match: Napoli-Fiorentina e Napoli-Milan, entrambe a marzo. Poi, nel rush finale, arriveranno Empoli, Torino, Genoa e l’ultima di campionato contro il Cagliari.

Numeri impressionanti, che certificano il legame indissolubile tra squadra e tifosi. Oltre un milione di presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, con una media di 50mila spettatori a partita, persino nei turni estivi. Un entusiasmo alimentato dai risultati e dall’effetto Conte, che ha riacceso i sogni della piazza.

Napoli, il pubblico canta e Conte ci crede

Sugli spalti è già tornato il coro “Napoli torna Campione”, lo stesso che ha accompagnato lo scudetto del 2023. Un segnale chiaro: i tifosi ci credono, e anche Conte sa di avere tra le mani una squadra che può arrivare fino in fondo.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il tecnico azzurro si è caricato sulle spalle le ambizioni della città. Il Napoli è primo in classifica, la corsa è aperta e il Maradona è pronto a spingere la squadra fino all’ultimo minuto. Perché ogni partita sarà una finale.