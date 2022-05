Ultras contestazione aperta alla società: un volantino affido in città – Foto

Un volantino firmato dagli ultras tiene aperta la contestazione dei tifosi contro la società di Aurelio De Laurentiis. Questa volta sono le maglie l’oggetto della contestazione dei gruppi organizzati, che mettono a confronto le tante maglie prodotte quest’anno dal Napoli con quelle storiche dei due scudetti. Insomma la maglia in questo caso è da intendere nel senso più alto del termine, ovvero la storia che rappresenta e non solo come iniziativa di marketing.

Sul volantino affisso dagli ultras del Napoli tra le strade del capoluogo partenopeo c’è scritto: “Mai degni di ciò che è stato il nostro passato“. Sul volantino campeggiano le maglie della stagione 2021-22 del Napoli, mentre sotto ci sono le maglie con con gli sponsor Buitoni e Mars che sono state indossate anche da Maradona. Insomma in casa Napoli l’ambiente è tutt’altro che sereno. Lo striscione contro Spalletti poi quello contro De Laurentiis a Castel Volturno. A chi ha fatto seguito il confronto Spalletti-Stampa, fanno capire che c’è ancora molto da sistemare.