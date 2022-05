De Maggio a Spalletti: “Venga a prendere lezioni, non è capace a fare certe cose”

Valter De Maggio direttore di Radio Goal ha preso posizione netta sulle critiche di Luciano Spalletti alla stampa. Il giornalista dopo aver ascoltato le critiche di Spalletti ai giornalisti, ha detto: “L’allenatore non si deve offendere, perché come allenatore è sicuramente bravissimo, ma se vuole lezioni di comunicazioni noi simo qui per dargliele. Spalletti ha detto che la stampa vuole distruggere la squadra. Eppure non sono stati di certo i giornalisti a lanciare le uova al pullman, oppure a piazzare striscioni contro Spalletti o De Laurentiis“.

De Maggio sempre rivolto a Spalletti ha detto: “C’è una netta e chiara insoddisfazione, ne prenda atto. Caro Spalletti, si limiti a fare l’allenatore. A fare il giornalista non è capace. La smetta di attaccare la stampa“. Il confronto tra Spalletti ed i giornalisti in sala stampa al Konami Center di Castel Volturno è stato molto acceso, ma comunque corretto. Le sue parole hanno provocato anche la reazione di altri giornalisti. Raffaele Auriemma ha criticato pesantemente l’allenatore del Napoli. Anche Paolo Del Genio ha contestato Spalletti e quanto dichiarato durante la conferenza stampa prima del match con il Genoa.