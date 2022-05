Giordano-Spalletti e le frasi di De Laurentiis, cosa è successo in sala stampa

Nella sala stampa del Konami Center di Castel Volturno è stato un pomeriggio movimentato, con Spalletti che ha avuto da ridire su alcune cose scritte dai media. C’è stato anche un confronto tra Antonio Giordano e Luciano Spalletti, con l’allenatore del Napoli che ha voluto puntualizzare: “Voi alzate polvere. Aurelio De Laurentiis ha detto che ero un grande allenatore, ma poco partenopeo. Voi avete messo in risalto solo quest’ultimo aspetto“.

A questo punto non è mancata la giusta risposta di Antonio Giordano a Luciano Spalletti, che ha chiarito il motivo per cui si scrivono certe cose.”Ho grande stima di te, della tua serietà e della tua onestà intellettuale. Ma non vorrei che passasse un messaggio sbagliato. Non c’entri niente tu, Luciano. Il mio intervento non è a tutela di nessuno, ma di una verità che non può sfuggire. Noi giornalisti conosciamo il gioco e persino il gioco delle parti. Se un giornalista – dice Giordano – prende una frase del presidente del Napoli che ti riguarda non è colpa del giornalista. Se De Laurentiis si limita a dire che Spalletti è il più bravo allenatore che ha avuto quella è una frase. Ma se ci aggiunge, attraverso il messaggio subliminale dell’opacità, che a Luciano manca

Partenope dentro e che ha una moglie e una figlia a Milano, le regole dell’informazione ci impongono di tenere presente anche questo. Perché dentro quel messaggio c’è anche questo. E’ una precisazione doverosa per la nostra serietà“.

Spalletti ha poi chiarito con i giornalisti, ma la sua presa di posizione ha generato tante reazioni. Come quelle di Auriemma che ha criticato pesantemente il tecnico del Napoli. Ma anche Paolo Del Genio non ha gradito quanto detto dall’allenatore.