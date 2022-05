Auriemma contro Spalletti: “Non può stare a certi livelli. Ma cosa dice?”

Raffaele Auriemma critica Luciano Spalletti, tecnico del Napoli che oggi ha parlato in conferenza stampa. Secondo il giornalista, che parla durante ‘Si gonfia la Rete’ su Radio Marte: “Sono veramente imbarazzato per quanto ha detto il tecnico durante la conferenza stampa di oggi. Lui parla della gente che sa come stanno le cose. Ma di quale gente parla Spalletti, di quella che piace a lui? Deve capire che c’è tanta gente che la pensa diversamente. Ci sono tanti che non lo apprezzano, questa è una cosa normale per chi fa una certa professione, soprattutto per chi siede su una panchina importante come quella del Napoli e percepisce un lauto stipendio di quasi tre milioni di euro a stagione. Se la prende con la stampa, ma non è vero che si evidenziano solo cose negative su di lui, così come non può mettere in luce solo le cose positive“.

Spalletti ha avuto anche un battibecco con i giornalisti, poi rientrato per volere dello stesso tecnico che ha confermato: “Sarò io l’allenatore del Napoli nella prossima stagione“. Auriemma però avanza altre critiche su Spalletti: “Il modo come lui si pone è quello più sbagliato per stare su una panchina di una squadra come Napoli. Al primo incidente, quando succede qualcosa che non gli piace, torna ad essere quello di Roma e Inter. La verità è che è troppo permaloso per stare a certi livelli. Lui attacca la stampa e cosa si aspetta? Deve imparare ad essere più diplomatico, anche perché quello che dice non è tutto vero. Ad esempio quando dice che dopo Empoli è tornato a Napoli con la squadra, mentre invece il presidente aveva portato tutti in ritiro, quindi lui è stato costretto a tornare“.