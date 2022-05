Toni accesi in sala stampa, Spalletti torna per il chiarimento con i giornalisti

Sono giorni tribolanti per Luciano Spalletti tra striscioni e opinioni diverse con i giornalisti. Anche durante la conferenza stampa di oggi di Luciano Spalletti ci sono stati momenti di discussione, mai uscita fuori dalle righe, ma comunque non dai toni tranquilli. Giustamente il collega Antonio Giordano ha voluto difendere la posizione della stampa, sottolineando che se un presidente di che Spalletti è il miglior allenatore del mondo, poi ci aggiunge anche che pecca di napoletanità perché non vive a Napoli, è dovere dei giornalisti tenere in considerazione questa cosa.

Secondo quanto riferisce Kiss Kiss Napoli dopo quanto accaduto lo stesso Spalletti è voluto tornare in sala stampa per parlare con i giornalisti per chiedere serenità nell’ambiente, resettare tutto in vista della prossima stagione. Spalletti che ha risposto anche sul fatto che vive in albergo, ha anche detto che non legge tutti gli articoli e che durante la discussione non ce l’aveva con nessuno in particolare, anche perché non legge tutti gli articoli che escono sulle varie fonti di informazione.

Insomma il tecnico ha giustamente voluto riportare la serenità all’interno dell’ambiente azzurro. Anche perché Spalletti ha confermato che sarà lui il tecnico del Napoli nella prossima stagione, quindi è giusto chiarirsi per evitare ulteriori agitazioni in futuro.