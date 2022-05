Del Genio su Spalletti: “Ci dica se c’è il clima per andare avanti. Nessuno si è mai comportato così”

Lo sfogo di Luciano Spalletti contro i giornalisti in conferenza stampa ha provocato diverse reazioni. Il tecnico del Napoli non è contento di alcune cose apparse sulla stampa, tanto che Spalletti ha avuto anche un battibecco con Antonio Giordano, poi rientrato. Quanto detto dall’allenatore del Napoli ha comunque scosso l’ambiente e attirato molte critiche. A prendere posizione anche Paolo Del Genio che attraverso le frequenze di Kiss Kiss Napoli ha detto: “Il Napoli lo seguo oramai da trent’anni e nessun allenatore mai ha fatto un attacco frontale alla stampa come ha fatto lui. Eppure qui ci siamo confrontati con allenatori del calibro di Benitez, Ancelotti, lo stesso Gattuso. Certe cose le ha fatte anche quando si trovava a Milano e Roma“.

Il tecnico del Napoli è stato criticato anche Auriemma per quanto detto in conferenza stampa. Del Genio su Spalletti ha aggiunto: “A questo punto ho una domanda da fare, secondo Spalletti si può andare avanti in questo modo? Io non so veramente come si possa andare avanti in questo modo. Spalletti si sente attaccato e quindi deve fare nomi e cognomi, oppure abbia il coraggio di dirgli le cose in faccia. Io stesso ci ho rimesso i soldi per il Napoli, ci sono tanti giornalisti che sono tifosi della squadra azzurra e sono stati male per lo scudetto perso“.