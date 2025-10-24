Ultim’ora: SOSPESO IL CAMPIONATO DI SERIE A | “Sabato e domenica non si gioca”: gravissima la causa
Il campionato italiano di Serie A sta andando in contro alla sospensione nel weekend. La causa è alquanto grave.
Il campionato di Serie A è stato ufficialmente sospeso. Sabato e domenica non si giocherà, una decisione che scuote tutto il mondo del calcio italiano. La notizia è arrivata dopo una riunione d’urgenza tra Lega, FIGC e autorità governative. Le prime parole parlano di una “causa gravissima”, anche se nessuno, per ora, ha voluto entrare nei dettagli.
La sospensione è totale: nessuna partita, nessuna eccezione. Gli stadi resteranno chiusi, i club dovranno fermarsi e anche le trasmissioni sportive sono state costrette a riprogrammare i palinsesti. Tutti si chiedono cosa possa essere successo per spingere le istituzioni a uno stop così improvviso.
Nelle sedi delle società si respira smarrimento. I dirigenti aspettano indicazioni, gli allenatori cercano di tenere alta la concentrazione, mentre i giocatori sono stati invitati a non rilasciare dichiarazioni. I tifosi, intanto, si riversano online in cerca di notizie, tra ipotesi e voci incontrollate.
Dal punto di vista organizzativo, la Lega sta già studiando come ricalibrare il calendario. Si parla di turni infrasettimanali, di un maggio compresso, forse di finali posticipate. Un solo weekend senza calcio di Serie A significa milioni di euro in meno e un sistema che rischia di incepparsi.
Una decisione inaspettata
Sul piano umano, lo stop arriva come un colpo al cuore per chi vive il calcio come rituale settimanale. Le immagini di un sabato pomeriggio senza partite o di una domenica senza calcio sembrano quasi irreali. Eppure, la gravità della causa fa capire che ci sono priorità che vanno oltre lo sport.
Resta da capire quanto durerà la sospensione e se davvero basteranno pochi giorni per risolvere la situazione. Per ora, si chiede calma e rispetto per la decisione. Quando il campionato ripartirà, servirà ritrovare la leggerezza che il calcio porta con sé, ma anche la consapevolezza che non è immune dalle scosse del mondo che lo circonda.
La sospensione
In particolare il campionato di Serie A sarà sospeso nel weekend del 15 e 16 novembre a causa della pausa nazionale. La decisione ferma completamente le partite in programma per consentire alla Nazionale di prepararsi agli impegni internazionali. Le squadre di club dovranno quindi riorganizzare i propri allenamenti e il calendario delle prossime settimane.
Una scelta che, seppur prevista, scuote comunque tifosi e addetti ai lavori. La sospensione, definita “gravissima” (dobbiamo fare punti per andare al Mondiale) da alcuni dirigenti per l’impatto sul ritmo del torneo, comporterà uno slittamento dell’intera giornata di campionato. Molti allenatori approfitteranno della pausa per recuperare gli infortunati e lavorare su schemi e condizione fisica.