Napoli, nuovo stop per Meret: frattura del secondo metatarso del piede destro

24 Ottobre 2025

24 Ottobre 2025
Sfortuna senza fine in casa Napoli. Come comunicato dal club, Alex Meret ha riportato un infortunio nel corso dell’ultima seduta di allenamento a Castel Volturno. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro.

Il portiere azzurro, che avrebbe dovuto contendere una maglia da titolare a Milinkovic-Savic nella sfida di domani contro l’Inter, sarà dunque indisponibile non solo per il big match del Maradona, ma anche per le prossime settimane.

Il Napoli, nel bollettino medico pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha confermato l’infortunio ma non ha ancora reso noti i tempi di recupero, che saranno valutati nei prossimi giorni dallo staff sanitario del club.

Un nuovo colpo per Antonio Conte, già alle prese con le assenze di Rrahmani, Lobotka e Hojlund, in una vigilia di campionato sempre più complicata.

