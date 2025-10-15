ULTIM’ORA SERIE A: scoppia lo sciopero dei calciatori | Campionato sospeso
I calciatori si sono infuriati. Ha preso il via un maxi sciopero che sta portando alla sospensione del campionato di Serie A.
Il calcio italiano si ferma. Dopo settimane di tensioni e trattative fallite, l’Associazione Italiana Calciatori ha ufficialmente proclamato lo sciopero. Tutti i giocatori della Serie A hanno deciso di incrociare le braccia in segno di protesta contro le nuove norme sui contratti e le condizioni lavorative.
La tensione era nell’aria da giorni, ma nessuno si aspettava un epilogo così drastico. I giocatori hanno deciso di non accettare più imposizioni che ledono la nostra dignità professionale, e dunque hanno scelto di protestare, hanno scelto di farsi sentire. E adesso le conseguenze non mancheranno.
La Lega Serie A, dal canto suo, ha espresso profondo rammarico per la decisione dei giocatori. I presidenti dei club con ogni probabilità si riuniranno per discutere le conseguenze economiche del blocco. Ogni giornata sospesa costa milioni di euro tra diritti televisivi, sponsor e incassi mancati.
Nel frattempo, la reazione dei tifosi è stata immediata e divisa. Sui social si alternano messaggi di sostegno e critiche feroci: c’è chi difende il diritto dei calciatori a tutelarsi e chi, invece, accusa le stelle del pallone di pensare solo a se stessi. La passione, insomma, si scontra con una realtà che appare sempre più complessa.
E’ crisi
Addirittura il Ministro dello Sport potrebbe decidere di intervenire e magari favorire un confronto tra AIC, Lega e FIGC per trovare una soluzione “rapida e condivisa” che permetta di riprendere il campionato. Tuttavia, le parti sembrano ancora lontane da un accordo: la fiducia reciproca è ai minimi storici.
Mentre cresce l’incertezza, i tifosi guardano con preoccupazione al futuro del calcio italiano. Il timore è che lo sciopero possa segnare un punto di non ritorno nei rapporti tra calciatori e società. In un momento in cui il movimento sportivo tenta di rilanciarsi dopo anni di difficoltà economiche e gestionali, la sospensione del campionato rappresenta un duro colpo.
Cosa ha generato il caos
In particolare la polemica attorno alla partita Milan-Como in programma in Australia ha scatenato un’ondata di tensione tra i calciatori e le istituzioni calcistiche. I giocatori ritengono inaccettabile affrontare una trasferta così lunga in piena stagione, temendo conseguenze fisiche e organizzative. Le associazioni di categoria stanno valutando una risposta forte.
L’ipotesi di uno sciopero non è più remota. Se la protesta dovesse concretizzarsi, il campionato rischierebbe di essere sospeso per una o più giornate, con effetti pesanti sul calendario e sugli equilibri sportivi. La Lega tenta una mediazione per evitare il blocco, ma le posizioni restano distanti.