Ultim’ora Juventus: torna Ciro Ferrara come allenatore | Tanto peggio di così non si poteva fare
La Vecchia Signora sta andando incontro a un cambiamento del tutto inaspettato. Passaggio di consegne e nuovo ciclo.
Il tecnico napoletano Ciro Ferrara, già alla guida della Juventus nel 2009-2010, fu esonerato dopo un inizio di stagione deludente. Ferrara, ex difensore e capitano del club piemontese, ha già ricoperto il ruolo di allenatore in passato con risultati alterni e mai come oggi il suo nome è ritornato d’attualità in casa bianconera.
Il suo esordio nel 2009 fu positivo, con sei punti nelle ultime due giornate. Tuttavia, la stagione successiva si concluse con l’esonero a gennaio, dopo una serie di risultati deludenti e l’eliminazione da Champions League e Coppa Italia. Ferrara ha anche ricoperto ruoli in altre squadre, come la Sampdoria e la Nazionale Under 21, ma senza ottenere successi significativi.
Adesso il nome Ferrara è stato nuovamente accostato alla Juventus visti i punti raccolti dalla formazione di Igor Tudor. La sua esperienza come allenatore di alto livello è limitata e i risultati ottenuti in passato non sono stati entusiasmanti e oggi sono estremamente attuali.
L’andamento dell’ex allenatore della Vecchia Signora lo ha portato addirittura all’esonero. La dirigenza di allora, tutt’altro che soddisfatta visti i risultati conseguiti da Ferrara, decise non a caso di ripiegare su altre figure per cercare di evitare che la stagione potesse andare totalmente in fumo.
Ritorno di fiamma statistico
Dunque Ciro Ferrara accostato alla Juventus non nasce da un ricordo glorioso, ma piuttosto da un triste primato statistico. L’ex difensore bianconero, infatti, è tornato al centro delle discussioni per il paragone con la peggior serie di risultati ottenuta dalla squadra in epoca moderna.
Ad oggi ogni volta che la Juve vive una partita difficile, il nome di Ferrara riemerge come termine di paragone negativo. Soprattutto per quel periodo buio che i tifosi bianconeri ricordano ancora con tanta amarezza.
Un record…negativo: si torna a parlare di Ciro Ferrara
La Juventus sta attraversando un momento nero, senza vittorie da otto partite tra Serie A e Champions League, una situazione che non si vedeva dal 2009 secondo quanto riportato da SportItalia. Le prestazioni offensive del team sono deludenti, con occasioni sprecate e troppi rimpianti sotto porta. Dopo tre giornate in Champions League, i bianconeri occupano addirittura il 25° posto, rischiando l’eliminazione già nella fase a gironi. L’ultima sconfitta contro il Real Madrid ha confermato i limiti evidenti dell’attacco e la difficoltà nel concretizzare le occasioni.
Igor Tudor deve trovare la soluzione giusta per ridare brillantezza alla squadra e sbloccare l’attacco, spesso poco incisivo. Domenica contro la Lazio servirà precisione sotto porta e la capacità di segnare nei momenti chiave. Le ultime otto gare tra campionato e Coppa hanno visto pareggi e sconfitte contro Borussia Dortmund, Villarreal, Milan, Atalanta, Como, Hellas Verona, Real Madrid e Lazio. I pensieri dei tifosi tornano inevitabilmente alla Juventus di Ciro Ferrara, ultima squadra a collezionare un simile digiuno di vittorie.