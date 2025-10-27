27 Ottobre 2025

Ma quale Napoli? Vado a prendere i soldi in Grecia | Addio all’idolo dei tifosi, mega contratto firmato

Marco Fanfani 27 Ottobre 2025
Tifosi Napoli

Tifosi Napoli

Una decisione che ha sorpreso i tantissimi tifosi Napoli. Ora bisognerà capire come reagirà la squadra partenopea.

Nel calcio moderno, la fedeltà a una maglia è diventata sempre più rara. I calciatori, spesso giovani e guidati da procuratori ambiziosi, scelgono la strada più redditizia anziché quella del cuore. Gli anni in cui un giocatore restava per tutta la carriera in un club sembrano appartenere a un’altra epoca: oggi il richiamo dei grandi stipendi e dei bonus milionari supera quasi sempre l’attaccamento ai colori.

Dietro ogni trasferimento si nascondono trattative economiche sempre più complesse. Gli agenti spingono per rinnovi al rialzo o per cessioni che garantiscano la percentuale più alta possibile. Così, anche chi giura amore eterno a una squadra non esita a fare le valigie alla prima offerta più vantaggiosa, spesso proveniente da campionati emergenti o società con enormi disponibilità economiche.

Non è solo questione di avidità, ma anche di un sistema che incentiva il continuo spostamento. Club e sponsor alimentano questa spirale, premiando chi cambia spesso maglia con ingaggi sempre più alti. Il risultato è un calcio in cui le bandiere non esistono più, e dove la passione viene messa in secondo piano rispetto ai conti in banca.

I tifosi, da parte loro, restano disillusi. Vedere un idolo lasciare la squadra per soldi è un colpo al cuore, ma anche una realtà con cui bisogna fare i conti. Oggi il romanticismo del calcio è stato sostituito dal pragmatismo del mercato: chi può guadagnare di più, raramente sceglie di restare.

Benítez riparte dalla Grecia

Il Panathinaikos ha ufficializzato l’arrivo di Rafa Benítez come nuovo allenatore. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social del club: “Il Panathinaikos dà il benvenuto a Rafa Benítez. Questo è l’inizio di una nuova era”. Il tecnico spagnolo, 65 anni, debutterà nel match casalingo contro l’Asteras e torna così in panchina dopo due anni di pausa.

Benítez porta con sé una carriera ricca di successi internazionali. Ha guidato club come Real Madrid, Inter, Liverpool, Chelsea, Napoli, Valencia, Everton e Newcastle, conquistando trofei prestigiosi: la Champions League nel 2005 con il Liverpool, due Coppe Uefa e una Coppa Italia con il Napoli nel 2014. È stato anche votato due volte Allenatore Uefa dell’Anno, nel 2004 e 2005.

Obiettivo: riportare il Panathinaikos al vertice

Dopo il divorzio da Rui Vitoria, il club di Atene ha scelto Benítez per rilanciare la squadra e riportarla alla vittoria in campionato, obiettivo mancato dal 2010. Il Panathinaikos, attualmente impegnato in Europa League con una vittoria e due sconfitte, punta a ritrovare stabilità e ambizione.

Benítez ha firmato un accordo fino al 2027, con opzione per un ulteriore anno. Il compenso, di circa 4 milioni di euro a stagione comprensivo dello staff, testimonia la fiducia del club in un allenatore chiamato a inaugurare una nuova era verde.

