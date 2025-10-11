ULTIM’ORA JUVE, ceduta la maggioranza delle quote societarie | Il club passa in mano straniere

Svolta storica per il club: le quote di maggioranza sono state cedute e adesso arriva una proprietà straniera nel calcio italiano.

La Juve sta vivendo delle giornate a dir poco storiche. La maggioranza delle quote societarie è stata ceduta a investitori stranieri, segnando una svolta significativa nella gestione del club. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per tifosi e addetti ai lavori, che si interrogano sulle prospettive future.

Secondo quanto filtra, l’operazione ha coinvolto una holding internazionale con esperienza nel mondo dello sport. L’obiettivo è quello di portare capitali freschi e strategie innovative per rafforzare la Juve, sia sul campo che a livello manageriale. La dirigenza uscente ha sottolineato come la cessione sia stata pensata per garantire stabilità e crescita.

I tifosi, sorpresi, hanno accolto la notizia con curiosità e speranza. Molti si chiedono se l’arrivo di nuovi investitori porterà a una Juve più competitiva e capace di ambire a traguardi più alti. Gli appassionati sperano che l’identità del club venga preservata, pur in una gestione più internazionale.

La nuova proprietà sembra intenzionata a investire non solo nel mercato dei giocatori, ma anche nelle infrastrutture e nella valorizzazione del settore giovanile. L’idea è costruire un club solido e moderno, capace di guardare al futuro senza perdere il legame con la tradizione. Una strategia che punta a coniugare innovazione e rispetto per la storia del club.

Svolta epocale

Per molti, questa cessione rappresenta una possibilità concreta di rilancio e di competitività immediata. Di certo è arrivata in maniera del tutto improvvisa anche destabilizzando l’intero ambiente. Ma le prospettive, almeno sulla carta, sono rosee. La voglia di investire nel club c’è ed è anche tanta.

Ora l’attenzione si sposta sul campo. I tifosi guardano con occhi diversi già questa stagione, curiosi di vedere come la Juve saprà tradurre gli investimenti e le strategie della nuova proprietà in risultati concreti.

L’affare

In particolare, secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, ci riferiamo a Daniel McClory, membro della dirigenza della Juve Stabia, che ha commentato con entusiasmo il momento del club: “Ogni volta che torno a Castellammare è sempre una gioia. La serata è stata perfetta. Speriamo di viverne tante altre così.”

L’acquisizione del 52% delle quote rappresenta un passo importante per dare alla squadra di Castellammare di Stabia una visione chiara e condivisa, rafforzando professionalità e competenze nella gestione del club. McClory ha illustrato il progetto triennale della Juve, con l’obiettivo di puntare alla massima serie e consolidare la presenza nelle categorie principali.