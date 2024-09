Udinese in vetta, ma c’è un precedente che fa sognare i tifosi del Napoli

Un dato lega l’Udinese capolista e il Napoli di Conte: un precedente che fa sperare in grande.

L’Udinese sorprende tutti con la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma, che le permette di tornare in vetta alla classifica di Serie A. I friulani si godono il primo posto, ma c’è un dato che fa sperare i tifosi del Napoli: l’ultima volta che una squadra in testa senza impegni europei vinse il campionato, era guidata da Antonio Conte. Era la stagione 2011/12, e Conte portò la Juventus allo scudetto.

Per il Napoli, che oggi ha lo stesso Antonio Conte in panchina e nessuna coppa europea da giocare, questo precedente può essere più di una semplice coincidenza. I tifosi azzurri possono iniziare a sognare, sperando che la storia si ripeta, ma questa volta in azzurro. Prepariamoci a una stagione di emozioni forti, con un precedente che lascia spazio ai sogni.