Il tweet di ADL è un déjà-vu, successe anche con Ancelotti. Ricordate come andò a finire?

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sul tweet di Aurelio De Laurentiis post Bologna-Napoli.

Nella stagione attuale, l’inizio per il Napoli è stato tutto tranne che promettente, con l’arrivo di Rudi Garcia che non ha ancora dato i risultati sperati. Tuttavia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dimostrato il suo sostegno alla squadra e all’allenatore attraverso un tweet che richiama un episodio simile avvenuto con Carlo Ancelotti.

Nel tweet, De Laurentiis ha voluto manifestare il suo appoggio all’allenatore e questa non è la prima volta che lo fa. Nel novembre del 2019, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, aveva espresso lo stesso supporto nei confronti di Carlo Ancelotti e della sua squadra scrivendo: “Bravo l’allenatore e bravi i nostri calciatori. Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione”.

L’interessante coincidenza sta nel fatto che meno di due settimane dopo quell’atto di fiducia, Carlo Ancelotti venne esonerato. Questo suscita inevitabilmente dei dubbi sulla posizione attuale di Rudi Garcia, soprattutto se i risultati non dovessero migliorare. La Gazzetta dello Sport sottolinea come la posizione di Garcia potrebbe essere a rischio se non si verificasse una svolta nei risultati nelle prossime partite.

“Un modo per dare un segnale di sostegno all’allenatore. Un concetto simile a fine novembre del 2019 dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League. Meno di due settimane dopo Carletto veniva esonerato. Non c’è dubbio che se non arriverà una svolta sui risultati anche la posizione di Garcia diventa a rischio”.

La storia si ripete quindi per il Napoli, che si trova nuovamente in una fase complicata, con il presidente De Laurentiis che cerca di sostenere l’allenatore, ma con l’ombra dell’esonero di Ancelotti che incombe come una lezione del passato.