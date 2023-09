GAZZETTA – Panchina Napoli, casting già aperto da ADL: si pensa a Tudor per il post Garcia

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha cominciato a considerare alternative a Garcia in caso di risultati non soddisfacenti.

CALCIO NAPOLI. Nel caso in cui Rudi Garcia non dovesse ottenere i risultati desiderati, il Napoli si sta preparando a prendere in considerazione altre opzioni per il suo prossimo allenatore che possa subentrare al mister francese. L’attuale gestione tecnica di Garcia non sembra convincere del tutto, e il presidente De Laurentiis è pronto ad agire di conseguenza. Questo è quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Nonostante il presidente De Laurentiis non abbia ancora ufficialmente avviato il processo di selezione, comincia a esplorare alcune possibili alternative con interesse. Antonio Conte è attualmente un allenatore libero, ma sembra non essere completamente convinto dalla prospettiva di allenare il Napoli. Nel frattempo, il presidente resta ancorato all’idea di mantenere la squadra basata sul sistema di gioco 4-3-3.

Tuttavia, il sistema di gioco non è considerato un dogma, soprattutto se i risultati di Garcia non dovessero migliorare. In tal caso, sarebbe necessario apportare una scossa al gruppo, una scossa che dovrebbe essere innanzitutto di natura mentale, prima di considerare eventuali modifiche tattiche.

In questo contesto, si sta facendo molta attenzione al profilo di Igor Tudor, che ha dimostrato le sue capacità sia a Verona come allenatore subentrante che nella sua ultima stagione a Marsiglia. La sua preferenza per la difesa a tre non sarebbe vista come un limite, e il croato dimostra di essere un allenatore flessibile dal punto di vista tattico. Tra i candidati che sono stati valutati a giugno, c’è anche il nome di Christophe Galtier (che potrebbe finire all’Olympique de Marseille), ma De Laurentiis aveva optato per Garcia. Questo è quanto riferisce il quotidiano sportivo.

Il futuro della panchina del Napoli è ancora incerto, ma il club è pronto a considerare tutte le opzioni disponibili per garantire il successo in campo.