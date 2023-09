Osimhen, discorso da leader vero. Ha alzato i toni, ma si è scusato con allenatore e compagni

Un discorso emozionante a Castel Volturno: l calciatore nigeriano Victor Osimhen si è rivolto ai suoi compagni di squadra e all’allenatore.

Durante l’ultima partita, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha vissuto un momento di profonda frustrazione a causa della sua sostituzione in campo, gestita in maniera inaspettata dal tecnico Rudi Garcia. Il giovane bomber, noto per la sua passione e dedizione al gioco, ha reagito in modo scomposto alla decisione dell’allenatore di farlo uscire dal campo di gioco nel corso di Bologna-Napoli.

Tuttavia, dimostrando maturità e senso di responsabilità, Osimhen ha riconosciuto il suo comportamento impulsivo e ha colto l’opportunità di chiarire la situazione. Nella giornata successiva, al ritorno agli allenamenti, ha affrontato un confronto diretto con il suo allenatore e i compagni di squadra. In un breve ma significativo discorso, ha espresso le sue scuse sincere.

Il motivo del suo nervosismo è emerso durante il discorso, in cui ha condiviso il suo profondo desiderio di vincere sempre e il suo impegno totale per il successo della squadra. Gesto confermato anche da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato e giornalista sportivo, che ha scritto a tal proposito un interessante post. Eccone il contenuto:

“Victor Osimhen si è scusato oggi con l’allenatore Garcia e i compagni di squadra. Si è scusato dopo aver mostrato disappunto quando è stato sostituito ieri. Victor ha detto nel discorso allo spogliatoio che stava reagendo in modo eccessivo perché vuole sempre vincere. Anche il Napoli conferma la fiducia a Rudi Garcia ma servono risultati positivi!”.

Il Napoli, Osimhen compreso, hanno ribadito la loro fiducia nell’allenatore Rudi Garcia, ma è chiaro che risultati positivi sono ora la priorità per il club.