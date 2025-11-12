Tuttosport: “Spalletti vuole Lobo alla Juve”
Nel suo approfondimento pubblicato su Tuttosport, Cristiano Corbo analizza il momento delicato di Stanislav Lobotka, perno del centrocampo del Napoli, ma sempre più al centro di riflessioni personali e strategie di mercato.
Le parole del suo procuratore Branislav Jasurek hanno scatenato nuove voci di mercato: «Se Stano vincerà il terzo titolo a Napoli, allora gli sarà più facile andar via. Ma non voglio fare previsioni». Un messaggio che, come spiega Corbo su Tuttosport, lascia intendere che la prossima estate potrebbe rappresentare un bivio nella carriera del regista slovacco.
Secondo l’agente, la permanenza di Antonio Conte renderebbe difficile per Lobotka continuare a lungo sotto la guida di un allenatore così esigente: «Potrebbe restare per qualche stagione, ma ha 30 anni e fisicamente resistere sotto Conte sarà quasi impossibile. Ne parliamo spesso, i suoi carichi di lavoro sono estremi».
L’agente si corregge, ma il messaggio resta
Le dichiarazioni di Jasurek sono state poi parzialmente ritrattate: «Hanno estrapolato le mie frasi. Ho solo detto che con Conte è dura perché è molto esigente, ma anche che è un vincente. Il rapporto tra lui e Stanislav è come quello tra padre e figlio».
Tuttavia, come evidenzia Cristiano Corbo su Tuttosport, il messaggio è chiaro: il futuro di Lobotka non è più un tabù. Anche lo stesso giocatore, in una recente intervista, aveva scherzato con De Bruyne sui metodi di lavoro di Conte: «Kevin, guarda che ho rispetto per quello che fai. Non so se l’avrei fatto io, con questi carichi di lavoro».
La Juve osserva: Lobotka nel mirino di Spalletti
Nel pezzo firmato da Corbo su Tuttosport, viene sottolineato come il “caso Lobotka” abbia acceso l’interesse della Juventus, alla ricerca di un regista esperto in grado di dettare i tempi e dare ordine alla manovra.
Lobotka, protagonista assoluto del Napoli di Spalletti con cui ha vinto due scudetti, è considerato un profilo ideale per la filosofia di gioco del tecnico toscano, oggi alla guida dei bianconeri. Il legame tra i due resta fortissimo, e il feeling tattico consolidato.
Il centrocampista slovacco, spiega Tuttosport, rappresenterebbe un investimento solido e meno rischioso di altri nomi seguiti dai bianconeri, come Hjulmand. Tuttavia, la trattativa non sarebbe semplice: Aurelio De Laurentiis non intende rafforzare un’avversaria diretta in Italia e, qualora decidesse di cederlo, preferirebbe farlo all’estero, dove Manchester United e Barcellona osservano da tempo la situazione.
De Laurentiis fa muro, ma il futuro resta aperto
Come conclude Cristiano Corbo su Tuttosport, la posizione del presidente è chiara: nessuna cessione in Serie A, a meno di una rottura insanabile tra Lobotka e Conte. Ma il pensiero dell’addio, dopo due stagioni da protagonista, non è più così lontano.
Per ora, il regista resta un punto fermo del Napoli, ma il prossimo mercato estivo potrebbe riservare nuove sorprese.