12 Novembre 2025

Tuttosport: “Spalletti vuole Lobo alla Juve”

redazione 12 Novembre 2025
Spalletti (lapresse) - napolipiu-2

Spalletti (lapresse) - napolipiu-2

Nel suo approfondimento pubblicato su Tuttosport, Cristiano Corbo analizza il momento delicato di Stanislav Lobotka, perno del centrocampo del Napoli, ma sempre più al centro di riflessioni personali e strategie di mercato.
Le parole del suo procuratore Branislav Jasurek hanno scatenato nuove voci di mercato: «Se Stano vincerà il terzo titolo a Napoli, allora gli sarà più facile andar via. Ma non voglio fare previsioni». Un messaggio che, come spiega Corbo su Tuttosport, lascia intendere che la prossima estate potrebbe rappresentare un bivio nella carriera del regista slovacco.

Secondo l’agente, la permanenza di Antonio Conte renderebbe difficile per Lobotka continuare a lungo sotto la guida di un allenatore così esigente: «Potrebbe restare per qualche stagione, ma ha 30 anni e fisicamente resistere sotto Conte sarà quasi impossibile. Ne parliamo spesso, i suoi carichi di lavoro sono estremi».

L’agente si corregge, ma il messaggio resta

Le dichiarazioni di Jasurek sono state poi parzialmente ritrattate: «Hanno estrapolato le mie frasi. Ho solo detto che con Conte è dura perché è molto esigente, ma anche che è un vincente. Il rapporto tra lui e Stanislav è come quello tra padre e figlio».
Tuttavia, come evidenzia Cristiano Corbo su Tuttosport, il messaggio è chiaro: il futuro di Lobotka non è più un tabù. Anche lo stesso giocatore, in una recente intervista, aveva scherzato con De Bruyne sui metodi di lavoro di Conte: «Kevin, guarda che ho rispetto per quello che fai. Non so se l’avrei fatto io, con questi carichi di lavoro».

La Juve osserva: Lobotka nel mirino di Spalletti

Nel pezzo firmato da Corbo su Tuttosport, viene sottolineato come il “caso Lobotka” abbia acceso l’interesse della Juventus, alla ricerca di un regista esperto in grado di dettare i tempi e dare ordine alla manovra.
Lobotka, protagonista assoluto del Napoli di Spalletti con cui ha vinto due scudetti, è considerato un profilo ideale per la filosofia di gioco del tecnico toscano, oggi alla guida dei bianconeri. Il legame tra i due resta fortissimo, e il feeling tattico consolidato.

Il centrocampista slovacco, spiega Tuttosport, rappresenterebbe un investimento solido e meno rischioso di altri nomi seguiti dai bianconeri, come Hjulmand. Tuttavia, la trattativa non sarebbe semplice: Aurelio De Laurentiis non intende rafforzare un’avversaria diretta in Italia e, qualora decidesse di cederlo, preferirebbe farlo all’estero, dove Manchester United e Barcellona osservano da tempo la situazione.

De Laurentiis fa muro, ma il futuro resta aperto

Come conclude Cristiano Corbo su Tuttosport, la posizione del presidente è chiara: nessuna cessione in Serie A, a meno di una rottura insanabile tra Lobotka e Conte. Ma il pensiero dell’addio, dopo due stagioni da protagonista, non è più così lontano.
Per ora, il regista resta un punto fermo del Napoli, ma il prossimo mercato estivo potrebbe riservare nuove sorprese.

Altro

Pietro Lo Monaco suggerisce un tecnico al Napoli

Lo Monaco: «Conte è un grande allenatore, il Napoli non è morto»

redazione 11 Novembre 2025
milan napoli champions league capello

Capello: «Napoli, senza De Bruyne manca la qualità»

redazione 5 Novembre 2025
careca_intervista1111

Careca: «Napoli, non deprimerti. Con Conte puoi ancora sognare»

redazione 25 Ottobre 2025
Ciccio Colonnese su Verdi non usa mezze parole: "la sua decisione pilotata.". L'ex difensore del Napoli ed opinionista SKY ha parlato anche del mercato: "Dal Barcellona arriverà un un giocatore internazionale per il Napoli".

Colonnese: «Napoli-Inter è aperta a ogni risultato. Rrahmani è un top player, la sua assenza pesa»

redazione 24 Ottobre 2025
Fabio Capello tifa Napoli: "E' la squadra favorita per lo Scudetto, non temo il calo di prestazioni"

Capello: «Napoli in crisi d’identità, l’Inter vola. Conte deve ritrovare sé stesso»

redazione 23 Ottobre 2025
Stefano Borghi Elogia il Napoli: "Meravigliosa vocalizzazione collettiva"

Borghi: «Lang è un giocatore notevole, ma con Conte non è la persona giusta»

redazione 10 Ottobre 2025

Ultimissime

Spalletti (lapresse) - napolipiu-2

Tuttosport: “Spalletti vuole Lobo alla Juve”

redazione 12 Novembre 2025
debruyne-lapresse-napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: “Napoli, ecco gli scontenti”

redazione 12 Novembre 2025
Lukaku delude Conte: da Mr Wolf a Mr Bean, il belga non ingrana

Gazzetta dello Sport: “Napoli, torna Lukaku”

redazione 12 Novembre 2025
Conte (lapresse) - napolipiu

Repubblica: “Conte torna al lavoro: tregua apparente, ma tempesta interna”

redazione 12 Novembre 2025
Napoli capolista: così Conte ha stravolto tutto dopo Verona

Corriere dello Sport: “Lobotka andata e ritorno”

redazione 12 Novembre 2025